Türkiyə ordusu İraqın şimalında PKK terror təşkilatına qarşı irimiqyaslı əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, hücumlar zamanı 40 hədəf vurulub. Əməliyyatlar Qəndil, Gara, Hakurk və Zap bölgələrində keçirilib. Açıqlamaya görə, terror qruplaşmasına ağır zərbə vurulub.

Məhv edilən terrorçuların sayı dəqiqləşdirilir.

