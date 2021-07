Pişik ləqəbli müğənni Günel Ələkbərova yenə kökəlib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni sosial media hesabında paylaşdığı son video və şəkillərdən çox çəki aldığı diqqətdən yayınmayıb. Hətta bəzi izləyiciləri onu tanımaqda çətinlik çəkib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.