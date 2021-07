Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərində səfərdə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şentop tvitter səhifəsində səfərlə bağlı paylaşımlar edib.

Belə ki, Şentopun “Arxada Xankəndi işıqları” qeydi ilə paylaşdığı foto izləyicilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

