Məşhur qəzetdən İDDİA: "Facebook"un ƏSAS problemi ODUR

"Facebook-un əsas problemi CEO Mark Zuckerberqdir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı "The Guardian" qəzeti yayımlayıb. Qəzetin qeyd etdiyi kimi, şirkət tez-tez skandalların iştirakçısı olur. Səlahiyyətlilər onu tez-tez yanlış məlumat yaymaqda və qazanc əldə etməkdə günahlandırırlar. "The Guardian"nın yazdığına görə, bu problemlərin səbəbi "Facebook"u necə idarə etməyi bilməyən "Mark Zuckerberq"dir. Qəzet yazır: "Bu qəribə adamın motivləri gözlənilməzdir və sağlam düşüncə və məntiqlə heç bir əlaqəsi yoxdur".

