DSMF-nin rəsmisindən müavinətlərin, təqaüdlərin artırılması ilə bağlı AÇIQLAMA

“Pensiya, müavinət və təqaüdlərin artırılması son illərdə müşahidə olunub. Artıq 2019-cu ilin aprelində müavinətlər və təqaüdlər təxmini 50-80% arasında qaldırılıb”.

Metbuat.az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədr müavini Mətin Əsgər deyib.

“Xüsusilə də 110 və 130 AZN olan müavinətlər 2019-cu ildə artırılıb. Bu məsələ daim ölkə rəhbərliyinin nəzarətindədir. Bildiyiniz kimi, müəyyən proqramlar daim qəbul olunur və bununla müavinətlər, təqaüdlərin də artırılması planlaşdırılır”.



