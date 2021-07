Dünən rayonlarda yağış yağıb, bəzi yerlərdə intensiv olub

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin iyulun 30-u saat 11:30-a olan məlumatına əsasən əksər rayonlarda hava şəraiti əsasən yağmursuz keçmiş, lakin 29-u günün birinci yarısında bəzi şimal və qərb rayonlarında yağış yağmış, Böyük Qafqazın bəzi yerlərində intensiv olmuşdur.

ETSN-dən Metbuta.az-a bildirilib ki, düşən yağışın miqdarı: Zaqatalada 24.0 mm (aylıq normanın 31%-i), Balakəndə 20.0 mm (aylıq normanın 26 %-i), Astarada 12.0 mm, Kişçayda (Şəki) 6.0 mm, Qəbələ, Sarıbaş (Qax), Şəkidə 4.0 mm, Lerik, Lənkəran, Daşkəsəndə 3.0 mm, Göygöl, Gədəbəydə 2.0 mm, Oğuz, Biləsuvar, Yardımlı, Göyçay, Maştağada 1 mm-dək olmuşdur.

Havanın temperaturu: iyulun 29-da Bakıda iqlim normasından 1.0° aşağı olub, havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 27-30° isti, aran rayonlarında 26-31° isti, dağlıq rayonlarda 18°-dək isti, Naxçıvan MR-da 27-34° isti olmuşdur.

