Ölən narkomanların ürəkləri istifadə olunacaq - Bu məqsədlə...

Yüksək dozadan ölən narkomanların ürəkləri transplantasiya üçün uyğun ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Circulation: Heart Failure" və "Journal of the American Heart Association" jurnallarında nəşr olunan iki araşdırmada bildirilir .

Məlumatda qeyd olunur ki, yüksək dozadan ölən narkomanların ürəkləri transplantasiya üçün və yeni orqan gözləyən xəstələr üçün təhlükəsizdir. Alimlər bildiriblər ki, gələcəkdə belə insanların ölüm anında onların orqanlarını sağlam amma ürək qüsuru olan insanlara köçürmək mümkün olacaqdır.



