Türkiyənin Bursa şəhərində 18 yaşlı qızın, müdiri tərəfindən təcavüzə məruz qaldığı irəli sürülür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qızın ailə üzvləri polisə şikayət edib. İddialara görə, qız müdirin davranışlarından psixoloji sarsıntı keçirib və yuxular görür. Onlar qızın kabus görməsini lentə alıblar.

Müdir isə iddiaları rədd edib. O bildirib ki, qız məvacibin artırılmasını tələb edib və “yox” cavabı aldığı üçün şər atmağa başlayıb.

