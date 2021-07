Somalinin Kismayo şəhərində futbolçuların olduğu avtobus partladılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, terror hücumu nəticəsində azı 5 futbolçu ölüb, 10 nəfər isə yaralanıb. Məlumata görə, partlayış yol kənarına yerləşdirilmiş partlayıcı qurğunun işə salınması ilə törədilib. Hücumla bağlı məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməsə də, prezident Məhəmməd Abdullahi hadisəyə görə Əş-Şəbab terrorçularını ittiham edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

