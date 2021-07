Türkiyənin Konya şəhərindəki evdə 6 cəsəd tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların silahla qətlə yetirildiyi bildirilir. Ardınca isə evə od vurulub. Əraziyə gələn polis araşdırmalara başlayıb. Şübhəlilərin tapılması üçün axtarışlar davam edir. Öldürülənlərin kimliyi barədə məlumat verilmir. Onların bir ailənin üzvləri olduğu istisna edilmir.

