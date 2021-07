Yaşlı qadından ÇİRKİN ƏMƏL: Kameraya əhəmiyyət vermədi - Hamının gözləri qarşısında... / FOTOLAR

Bir müddət əvvəl Londondakı məşhur qızıl dükanında baş verən soyğun hadisəsi ilə bağlı yeni detallar üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 60 yaşlı Lulu adlı fransız qadın dəyəri 6 milyon dollara yaxın olan 7 almazı mağazadan oğurlamaq üçün plan qurub. O, mağazaya girib və satıcıların diqqətsizliyindən istifadə edərək almazları cibinə qoyub. İşçilərin həyəcan təbilindən sonra qadın heçnə olmamış kimi almazları cibindən çıxararaq yerinə qoyub. Hadisə müşahidə kameraları tərəfindən lentə alınıb.

Məlum olub ki, qadın almazları cibində saxtaları ilə dəyişdirib. Satıcılar almazların saxta olduğunu qadın mağazadan çıxandan sonra bilib. Soyğunçuya 5 il iş kəsilib. Araşdırmalar davam edir.

