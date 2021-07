Türkiyədə 81 yanğın ocağından 70-i nəzarət altına alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Kənd və Meşə Təsərrüfatı naziri Bekir Pakdemirli bildirib.

"Hazırda 81 yanğın ocağından 70-i lokallaşdırılıb. Adanada, Antalyada, İzmirdə, Mersin, Muğlada yanğınlarla mübarizə davam edir" - deyə o bildirib.

Qeyd edək ki, yanğınlar nəticəsində 4 nəfər ölüb. Yaralılar var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.