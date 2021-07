Ronaldonu təhqir etdiyi üçün cərimələndi

Portuqaliya Futbol Federasiyası "Yuventus"un hücumçusu Kriştiano Ronaldo haqda təhqiramiz ifadələr səsləndirən "Draqao" stadionunun diktoru Fernando Saulu cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "A Bola" nəşri məlumat yayıb. F.Saul ötən mövsüm Çempionlar Liqasının 1/8 finalında "Portu"nun Turin təmsiçisinə 2:1 hesabı ilə qalib gəldiyi matçdan sonra sosial şəbəkələrdə yazıb: "İtalyan oğrulardan intiqam aldıq. Donuz Ronaldodan "Draqau"da etdiklərinə görə intiqam aldıq. Doloresdən (Ronaldonun anası - red) bir video gözləyirəm". / qol.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.