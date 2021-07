Prezidentin ölümündə GİZLİ MƏQAM: Hətta hakimləri də...

Haiti Prezidenti "Jovenel Moise"in qətlində ölkənin Ali Məhkəməsinin keçmiş hakimi "Wendelle Kok-Telot" şübhəli bilinib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Reuter yazıb. Məlumata görə, 31 iyul cümə günü hakimə qarşı ittihamların irəli sürüləcəyi deyilsə də, "Jovenel Moise" öldürülməsini araşdıran rəsmiləri və hakimlərin müntəzəm aldığı təhdidlər səbəbindən bu məsələnin yubadıla bilər.Hazırda məhkəmədə ifadə verməyə namizəd olan bir neçə şahid, gizli ünvanlarda gizlənmək məcburiyyətində qalıb. Məşhur hakim "Carl Henry Destin" CNN -ə bildirib ki, kanala şərh vermək üçün gizlənməlidir. Çünki onun həmkarları da təcavüzə məruz qalırlar.

Məlumat üçün bildirək ki, bundan əvvəl prezident "Martin Moisein" dul arvadı ərinin qətlinin təşkilatçılarının adını çəkmişdi. Onun sözlərinə görə, bir siyasətçini yalnız oliqarxlar öldürə bilərdi. Qeyd edək ki, 7 iyul gecəsi Moizin iqamətgahına hücum edilib və ölümündən əvvəl o, işgəncələrə məruz qalıb. Cinayətkarlar, dövlət başçısını odlu silahdan ölümcül şəkildə yaralayıblar. O on iki yara alıb. Prezidentin qatilləri arasında üç əcnəbi də var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.