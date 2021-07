Azərbaycan boksçusu Cavid Çələbiyev (63 kq) Toki-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında Ermənistan təmsilçisi Ovanes Baçkovla keçirdiyi 1/8 final görüşündə uduzmasından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hakimin haqsızlıq etdiyini deyir:

“Düzü, qələbə gözləyirdim. Fikrimcə, hakim haqsızlığı oldu. Birinci raundu qazandım, ikinci raundda da qalib idim. Sadəcə hakimlər qələbəni rəqibə verdilər. Həmişəki kimi Tokioda da haqsızlıqla üzləşdik. Hakimlər düzgün qərar verməkdə çətinlik çəkirlər”.

