Rus immunoloqlardan XƏBƏRDARLIQ: Bu tarixdə gələcək...

Rusiyada oktyabr ayında koronavirusun dördüncü dalğası başlaya bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, rus alimlərinin fikrincə, orta hesabla ölkədə yeni COVID-19 dalğaları yeddi və səkkizinci ay aralığında gələcək. Alimlərin tədqiqatlarına əsasən, əvvəlcə artım orta səviyyədə olacaq, sonra sürətlə artacaq və mərkəzləşdirilmiş anti-epidemioloji tədbirlər olmasa oktyabr və noyabr ayları sıçrayışlı yoluxucu dövr olacaq. Məlumat üçün bildirək ki, artıq koronavirusun dördüncü dalğası Yaxın Şərq və Afrika ölkələrində başlayıb. Koronavirusun "delta" ştammı xüsusilə güclü şəkildə yayılır. Yoluxma üçün ən pis vəziyyət İran, İraq, Tunis və Liviyadadır.

