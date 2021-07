Türkiyənin İzmir şəhərinə meteorit düşdüyü iddia edilir.

Metbuat.az türk KİV-nə istinadən xəbər verir ki, gecə saat bir radələrində sosial şəbəkələrin Türkiyə seqmentində İzmir şəhərinə meteorit düşməsini əks etdirən görüntülər yayılıb.

Görüntülərin dəqiq və ya yalan olduğu hələ də rəsmi mənbələr tərəfindən cavablandırılmayıb.

Həmin anların kadrlarını təqdim edirik:

