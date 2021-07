Azərbaycanda mal-qaranın illik sığorta qiymətləri açıqlandı

Azərbaycanda dövlət dəstəyi ilə tətbiq edilən aqrar sığorta mexanizmi çərçivəsində kənd təsərrüfatı heyvanlarını – südlük inəkləri güzəştli şərtlərlə sığortalamaq mümkündür.



Aqrar Sığorta Fondundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hazırda südlük inəklər 2 sığorta zərfi ilə sığortalanır. Bu zərflər üzrə sığorta tarifləri 6,1-9,5% arasında dəyişir.

Sığorta tarifi 6,1% olan baza zərfi kənd təsərrüfatı heyvanını bütün əsas risklərdən sığortalamağa imkan verir. 9,5%-lik sığorta zərfində isə heyvanlar daha geniş risklərdən sığortalanır.

Fermerlər bu tariflərlə hesablanmış sığorta haqlarının yalnız 50%-ni ödəyirlər, məbləğin digər 50%-ni fermerlərə dəstək üçün dövlət ödəyir.

Hazırda fermerlər aqrar sığorta vasitəsilə yerli cins, xaricdən gətirilmiş və süni mayalanma ilə alınmış bütün inəkləri sığorta edə bilərlər.

Sığorta tariflərini nəzərə aldıqda qiyməti 1000 manatdan başlayan südlük inəyin illik sığorta xərci fermerə cəmi 30 manata başa gələcək. Müxtəlif qiymətə olan inəklərin sığorta haqları (fermerin ödəyəcəyi məbləğ) aşağıdakı məbləğlərdən başlayır:

Qiyməti 1000 manat – sığorta haqqı 30-47 manat

Qiyməti 1500 manat – sığorta haqqı 46-71 manat

Qiyməti 2000 manat – sığorta haqqı 61-95 manat

Qiyməti 2500 manat – sığorta haqqı 76-119 manat

Qiyməti 3000 manat – sığorta haqqı 91-142 manat

Qiyməti 4000 manat – sığorta haqqı 122-190 manat

Qiyməti 5000 manat – sığorta haqqı 152-237 manat

Qiyməti 6000 manat – sığorta haqqı 183-285 manat

Xatırladaq ki, aqrar sığorta vasitəsilə heyvanlar yoluxucu xəstəliklər; ilan və ya həşərat sancması; zəhərli otlar və ya yemlərdən zəhərlənmə; təbii fəlakətlər (zəlzələ, torpaq sürüşməsi, qasırğa, fırtına və dolu); yanğın; vəhşi heyvanların hücumu; üçüncü şəxslərin hərəkətləri kimi risklərdən sığortalanır.

Əlavə sığorta haqqı ödəməklə nəzərdə tutulmuş risklərlə yanaşı oğurluq, soyğunçuluq və quldurluq nəticəsində dəymiş zərərlərə də təminat verilə bilər.

Hazırda aqrar sığorta vasitəsilə yalnız südlük inəkləri sığortalamaq mümkündür.

Qarşıdakı aylarda sığortalanan kənd təsərrüfatı heyvanlarının siyahısının genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Bu siyahıya ətlik mal-qara, xırda buynuzlu heyvanlar (qoyun və keçi), eləcə də arı ailələri də daxil ediləcək.

Fermerlər və iş adamları kənd təsərrüfatı heyvanları üzrə sığorta haqqının məbləğini Aqrar Sığorta Fondunun rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmiş “Bitkiçilik kalkulyatoru” https://asf.gov.az/insurance-calculators/livestock... ) vasitəsilə sərbəst şəkildə hesablaya bilərlər. Bütün hallarda fermer sığorta haqqının yalnız 50%-ni ödəyəcək, məbləğin qalan 50%-ni fermerlərə dəstək üçün dövlət ödəyəcək.

Qeyd edək ki, artıq südlük inəklərin sığortalanması üzrə ilk sığorta ödənişi həyata keçirilib. Yaxın vaxtlarda bu sığopta növü üzrə növbəti ödənişlər həyata keçiriləcək.

