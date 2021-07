Bu gün doğum günü olan şəhidlərimiz - FOTOLAR

Vətən müharibəsində şəhid olan və itkin düşən hərbi qulluqçuların adları, rütbələri, fotoları və doğum tarixləri Müdafiə Nazirliyi tərəfindən hazırlanan siyahıda qeyd olunub.

Metbuat.az həmin siyahıya əsasən bu gün doğum günü olan şəhidlərin və itkin düşən hərbi qulluqçuların siyahısını təqdim edirik:

1. Əsgər Əliyev Elvin Famil oğlu - 2000-ci ildə anadan olub

2. Baş leytenant Gülməmmədov Amin Mayis oğlu - 1995-ci ildə anadan olub

3. MAHHXHQ kiçik çavuş İsmayılov Sərdar Sərvər oğlu - 1995-ci ildə anadan olub

4. Leytenant Məmmədli Nicat Rizvan oğlu - 1999-cu ildə anadan olub

5. Əsgər Məmmədzadə Pərviz Zahid oğlu - 2001-ci ildə anadan olub

6. MAHHXHQ əsgər Mirzəyev Elçin Maqsud oğlu - 1985-ci ildə anadan olub

7. Baş leytenant Quliyev Əvdil Qardaşxan oğlu - 1972-ci ildə anadan olub







