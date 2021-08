Röya Ayxan və Zamiq Hüseynovdan yeni duet: "Neylərsən?" - VİDEO

Xalq Artisti Röya Ayxan və müğənni Zamiq Hüseynov yeddi il sonra yenidən bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki məşhur sima bu dəfə mərhum Xalq artisti İlhamə Quliyevanın repertuarına müraciət edib. Onlar sözləri Nuridə Atəşi, musiqisi Faiq Sücəddinova aid “Neylərsən?” əsərini ifa ediblər. Mahnının yeni aranjımanını Samir Şirinov edib.

R.Ayxan və Z. Hüseynov təkcə mahnı ilə kifayətlənməyərək sözügedən bəstəyə klip də çəkdirib. Klip rejissor Dele Orucluya həvalə olunub.

Qeyd edək ki, cütlük bundan əvvəl “Sevdim” adlı mahnını duet şəklində ifa etmişdilər.

