Azərbaycanın Xalq artisti Ənvər Həsənova ev hədiyyə edilib.

Bir müddət bundan əvvəl Xalq artisti Ənvər Həsənova Prezident İlham Əliyev tərəfindən ev hədiyyə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ənvər Həsənov məlumatı Manset.az-a tədiq edərək Prezidentə təşəkkür edib.

"Allah cənab prezidentimizi qorusun! O mədəniyyət adamlarına həmişə böyük diqqət və qayğı ilə yanaşıb. Mənə də ev hədiyyə edib. Minnətdaram, bu həm də mənim sənətimə verilən böyük dəyərdir".

