Müğənni Rahidə Baxışova sosial mediada paylaşım edib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Rahidə "Instagram" hesabında yeni fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. O fotoda görünüşü ilə diqqət çəkib. Müğənninin paylaşımı izləyicilər tərəfindən bəyənilib. Fotoya çoxsaylı təriflər gəlib.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

