Azərbaycan Respublikasının Ombudsmanı Səbinə Əliyeva qardaş Türkiyədə baş verən yanğınların təbiətə, ekosistemə vurduğu zərərin fəsadlarının aradan qaldırılması məqsədi ilə Meşəçiliyin İnkişafı və Meşə Yanğınları ilə Mübarizə Xidmətlərinə Dəstək Vəqfi (OGEM-VAK) tərəfindən başladılmış kampaniyaya qoşularaq, 100 fidan hədiyyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ombudsman Aparatından bildirilib.

