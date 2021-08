İstanbul şəhərinin Taksim Meydanında qadınlar arasında baş verən mübahisə dava ilə nəticələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadınlardan birinin digərinə söz atması ilə başlayan mübahisə daha da böyüyərək davaya çevrilib. Bir çox sakinin maraqla izlədiyi davaya polis müdaxilə etməyə məcbur olub. Həmin anlar anbaan kameraya qeydə alınıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

