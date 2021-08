Türkiyədə yanğınsöndürənimizin ölüm xəbər yayıldı - Nazirlik AÇIQLAMA YAYDI

Türkiyədə yanğınsöndürmə əməliyyatında iştirak edən Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşı Emil Azadovun ölüm xəbəri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev bildirib ki, bu barədə xəbər əsassızdır və həqiqəti əks etdirmir.

“Əməkdaşlarımız arasında yaralanan və dünyasını dəyişən yoxdur. Yanğınsöndürmə işləri davam etdirilir”, - deyə E.Mirzəyev bildirib.

Qeyd edək ki, FHN-in yanğınsöndürmə qüvvələrinin 320 əməkdaşı Türkiyədə yanğınsöndürmə əməliyyatlarında iştirak edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.