Tanınmış aktyor Müşfiq Şahverdiyev Türkiyədəki meşə yanğınından zərər çəkənlərə yardım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktyor öz sosial media hesabında paylaşıb. Belə ki, Şahverdiyev yanğın bölgəsinə gedib, yanğından ziyan görən vətəndaşlara yardım paylarını paylayıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

