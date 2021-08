"Alov uşaqları” terror təşkilatı Türkiyədə baş verən meşə yanğınlarına görə məsuliyyəti üzərinə götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Yeni Şafak” qəzeti məlumat yayıb.

Terror təşkilatı sosial media hesabında bidldirib ki, meşə yanğınları onların tərəfdarları tərəfindən törədib.

Türkiyə rəsmiləri isə hələlik təşkilatın açıqlamasını şərh etməyiblər.

