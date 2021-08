Peyvənd olunan məşhur aparıcı "Delta"ya yoluxdu - FOTO

Məşhur amerikalı aparıcı Genevieve Qorder martda "Pfizer/BioNTech" vaksini vurdurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, indi aparıcı delta ştammına yoluxub. 42 yaşlı Qorder gecələri səhhətinin daha da pisləşdiyini deyib.

"Çox öskürürəm. Əgər vaksin vurdurmasaydım indi xəstəxanaya yerləşdirilmişdim. 5 gündür xəstəyəm. Yataqdan qalxa bilmirəm. Ətrafımdakılardan daha çox diqqətli idim. Amma vaksin vurdurduğum halda necə yoluxdum bilmirəm" deyə, aparıcı bildirib.

O bildirib ki, delta ştammını yüngün keçirməsinə vaksin kömək olub.



Axşam.az



