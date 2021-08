Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Rafiq Hüseynov Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında növbəti görüşünü keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1/4 finalda Akjol Mahmudovla (Qırğızıstan) üz-üzə gələn 77 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı rəqibinə 1:9 hesabı ilə uduzub.

Azərbaycanın digər qadın güləşçisi Elis Manolova Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında da mübarizəyə başlayıb. O, 1/8 final mərhələsində nigeriyalı Blessinq Oborududu ilə üz-üzə gəlib. Manolova rəqibinə 13:2 hesabı ilə uduzub.

