Avropa Birliyi Türkiyədəki yanğınlarla mübarizə üçün 3 təyyarə göndərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasından açıqlama verilib. Xorvatiyadan 1, İspaniyadan isə 2 təyyarə göndəriləcək. Qətər hökuməti də yanğınlarla mübarizə məqsədilə Türkiyəyə heyət göndərəcək.

