Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson 7-ci dəfə ata olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Conson özü açıqlama verib. O bildirib ki, 3-cü həyat yoldaşından ikinci uşağı dünyaya gələcək. Qeyd edək ki, Conson bu il sadə mərasimlə ailə qurub.

