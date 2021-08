"Qardaşın qardaşa borcu olmaz": Tarixin sınaqlarından çıxan DOSTLUQ

Bir neçə gündür Türkiyəni cənginə alan yanğınlar yüzlərlə insanı evsiz qoymaqla bərabət böyük ekoloji fəsadlara da səbəb oldu. Hadisə baş verən gündən Azərbaycan qardaş əlini Türkiyəyə uzatdı. Türkiyəyə Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları hazırda yanğının söndürülməsində iştirak edir.

Bununla yanaşı Azərbaycan Türkiyəyə bir amfibiya təyyarəsi, 500 nəfərdən ibarət şəxsi heyət, digər lazımi avadanlıq və ləvazimatları da çatdırıb. Türkiyə xalqı tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanan, xüsusən də qəhrəman xilasedicilərimizin yanğınla mübarizədə göstərdiyi şücaət Azərbaycan-Türkiyə arasında yardımlaşma dövrünün tarixi köklərə əsaslandığına dəlalət edir.

Bu barədə Metbuat.az-a açıqlama verən AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun Qafqaz siyasəti şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elnur Kəlbizadə bildirdi ki, hələ 1877-78-ci illərdə Osmanlı dövlətinin çar Rusiyası ilə müharibəsində Azərbaycandan Anadoluya ilk yardımlar getmişdi.

“Balkan müharibələrində Hacı Zeynalabidin Tağıyev yarım milyon qızıl pul, digər Bakı milyonçuları 100.000 qızıl puldan az olmamaq şərti ilə küffara qarşı müharibə aparan Osmanlı dövləti üçün Bakıda ianə vermişdilər. O zaman Osmanlının Bakıdakı baş konsulu məscid qapılarında dilənən yaşlı azərbaycanlıların belə cümə günü topladıqları pulları konsulluğa verərək yardım etdiyini yazmışdı.

Amma Osmanlı bu yardımların əvəzini 1918-ci ildə çıxdı. Qafqaz İslam Ordusu təkcə Bakının deyil, Göyçaydan Bakıya qədər olan böyük ərazilərin işğaldan azad edilməsində, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hakimiyyətinin ölkənin bu hissəsində bərqərar olmasında misilsiz rol oynadı, qan tökdü, can verdi. XX əsrin 20-ci illərində Türkiyədə milli azadlıq hərəkatı davam edərkən pulu, silahı bitmiş Mustafa Kamal və tərəfdarlarına Nəriman Nərimanovun liderliyindəki Azərbaycan SSR hökumətinin o zaman üçün çox böyük miqdarda yardımları, Mustafa Kamal Paşanın “bu borcu nə zaman ya da necə qaytararıq” fikri, Nərimanovun “bizdə qardaşın qardaşa borcu olmaz” fikirlərini yəqin ki, hamımız bilirik.Türkiyə əvəzini XX əsrin 90-cı illərində çıxdı. Müstəqilliyini yeni əldə etmiş Azərbaycana o zamanın Türkiyəsi əlində olan və mümkün olan bütün vasitələrlər kömək etdi”.

Elnur Kəlbizadə Azərbaycan məhz qardaş Türkiyənin enerji dəhlizinə çevrilməsi üçün mümkün olan hər şeyi sonrakı illərdə də etdiyini qeyd edərək vurğuladı ki, bir müddət öncə Türkiyə “valyuta oyunları” ilə müxtəlif cür sınaqlara çəkiləndə Azərbaycan dövlət və millət olaraq qardaş dövlətin yanında oldu. Bu köməkliyin də qarşısında Türkiyə əvəzini Qarabağ savaşında verdiyi böyük mənəvi, diplomatik dəstəklə çıxdı. O xüsusilə bildirdi ki,Türkiyə, bütün imkanlarının Azərbaycanın sərəncamında olduğunu elan etməklə Azərbaycana qarşı üçüncü bir dövlətin savaşa başlamasının Türkiyəyə qarşı savaşa başlamaq olduğunu elan edəcək qədər cəsarətlə dəstək verdi.

“Bu gün yenə də Türkiyədəki qardaşlarımız bir savaşla üz-üzədirlər. Həm də daha məkrli, daha şərəfsiz bir savaşla üz-üzədirlər.Ömrü boyu Türkiyənin cəsədini paraçalamaq üçün marıtda durmuş dünyadakı kaftarların və onların əlində vasitə olan dağlardakı çaqqalların şərəfsizlikləri ilə üz-üzədir. Biz millət və dövlət olaraq Türkiyənin yanındayıq”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

