“Çukur” serialında Emrah Komiser roluyla nüfuz qazanan Türkiyənin tanınmış aktyoru Alperen Duymaz yanğınsöndürmə işlərinə qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, sosial mediadakı canlı yayımda açıqlama edib. Aktyor fəlakət bölgəsində vəziyyətin ağır olduğunu, su çatışmazlığı olduğunu açıqlayaraq kömək istəyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.