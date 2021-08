Türkiyənin Aydın vilayətində baş verən hadisə yerli sakinləri ayağa qaldırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, dayanacaqda Kadir adlı şəxs 19 yaşlı qızın bədəninə əliylə bilərəkdən toxunub. 19 yaşlı qızın qışqırmasından sonra həyəcan yaşayan şübhəli qaçmaq istəyib. Lakin bu zaman ətrafdakı sakinlər onun qaçmasına imkan verməyib.

Sakinlər ona qarşı güc tətbiq etməyə başlayıb. Əraziyə gələn polis şübhəlini sakinlərindən əlindən çətinliklə alaraq nəzarətə götürüb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

