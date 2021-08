Türk müğənninin Azərbaycanla bağlı bu sözləri TƏNQİD OLUNDU: "Ölkəmin adını..." - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, hazırda Türkiyədə meşə yanğınları davam edir. Bu səbəbdən, bir çox türk sənətçilər, məşhurlar sosial media hesablarından mövzu ilə bağlı fərqli paylaşımlar edir, eyni zamanda, dünyadan kömək istəyirlər.

Metbuat.az bildirir ki, ötən gün müğənni Demet Akalının şəxsi hesabından etdiyi bir paylaşım azərbaycanlı istifadəçilərin qəzəbinə səbəb olub.

Akalının “Azarbeycan yanğın təyyarəsi göndərdimi? Marmarisdə vəziyyət çox pisdir" paylaşımında ölkəmizin adını düzgün yazmaması, həmçinin, günahlandırıcı ifadəsi azərbaycanlı istifadəçi tərəfindən tənqid olunub:



“İlk öncə ölkəmin adını düzgün yazın. Azərbaycan! Bəli, 18 helikopter, 500 nəfərlik heyət, 1 yanğın təyyarəsi (əlimizdə sadəcə 1 ədəd var), büdcədən də pul ayırdıq. Xəbərləri oxusanız, görərsiniz. Canımız fəda!”

Həmyerlimizə digər türk istifadəçilər də “Sən ona fikir vermə, o heç türkcəni də düzgün yaza bilmir, alışdıq artıq” tipli cümlələr yazaraq dəstək olublar.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.