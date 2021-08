ABŞ-ın Arizona ştatında arı sürüsü insanlara hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, arılar 3 nəfəri sancıb. Nəticədə onlardan biri həyatını itirib. Məlum olub ki, ölən şəxs arı tərəfindən yüzlərlə dəfə sancılıb. Bildirilir ki, insanlara hücum edən arılar Afrika mənşəli bal arılarıdır. Onlar yuvalarını qorumaq üçün aqressiv olurlar.

