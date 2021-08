ABŞ-ın hava qüvvələri Əfqanıstanın Hilmənd vilayətindəki Taliban təşkilatının mövqelərinə hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, terrorçulara məxsus düşərgələr və silah anbarları hədəfə alınıb. 7 terrorçu ölüb. Qeyd edək ki, sentyabr ayının sonuna qədər ABŞ və NATO qüvvələri Əfqanıstandan çıxacağını bəyan etmişdi. Proses davam edir.

