"Bloomberg": ABŞ defolt həddinə çatıb

ABŞ-da dövlət borcunun "tavanı" ilə bağlı iki illik müqavilənin müddəti bitdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Blommberg agentliyi yazıb. Məlumata görə, borc limiti 2019 -cu ildə 22 trilyon dollar olaraq təyin edilmişdi, lakin borc bu ilin iyun ayında 28.5 trilyon dollara yüksəldi. Agentliyə görə, Konqres heç bir tədbir görməsə, Xəzinədarlıq həddini aşmalı olacaq. İndi şöbə yalnız hesablardakı vəsaitləri 450 milyard dolları idarə edə biləcək.

Peterson Dünya İqtisadiyyatı İnstitutunun baş elmi işçisi "David Wilcox", "Konqresmenlərin diqqətini bu problemə yönəltməyin və danışıqlar masasına oturmağın lazım olduğu an gəldi" deyə açıqlama verib.

"2019-cu ilin avqust ayında milli borc limiti Konqresin qərarından sonra iki il müddətinə dayandırıldı. Ya demokratlar müstəqil olaraq büdcə azaldılması ilə bağlı qərar verə bilər və ya respublikaçılarla danışıqlar apara bilərlər. O zaman, məsələn, büdcənin bəzi maddələrinə yenidən baxaraq güzəştə getməli olacaqlar".

Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları 2008 -ci il böhranından sonra xarici borclanmanı fəal şəkildə artırır. Barak Obamanın dövründə borc öhdəlikləri doqquz trilyon, Donald Tramp dövründə daha yeddi trilyon artdı. 2018 -ci ildə bu, ÜDM -in 78% -ni təşkil edirdi. Bu da Dünya Bankının təhlükəli adlandırdığı bir səviyyə deməkdir. Proqnozlara görə, milli borcun on il ərzində Amerika iqtisadiyyatının həcmini keçməsi nəzərdə tutulurdu. Ancaq bu, daha əvvəl koronavirus pandemiyası və milli iqtisadiyyata dəstək xərcləri səbəbindən baş verdi. Nəticədə, bu yaz ABŞ -ın milli borcu 28 trilyon dollara və ya ÜDM -in 101% -ə çatdı. Belə bir hal , yalnız İkinci Dünya Müharibəsindən sonra qeydə alınmışdı.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.