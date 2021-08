Füzuli rayonunda İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı ölən daha 4 erməni hərbçinin meyitinin qalıqları tapılıb.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, onların şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək üçün məhkəmə-tibbi ekspertizası təyin ediləcək.







