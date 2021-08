"Neftçi"nin Avropa Liqasının III təsnifat mərhələsində Bakıda Finlandiya HIK-i ilə ilk oyundan əvvəl son məşqini Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzinə salmasının səbəbi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "ağ-qaralar"ın baş məşqçisi Samir Abasov mətbuat konfransında bildirib.

O, matçın keçiriləcəyi "Bakcell Arena"nın ot örtüyünü qorumaq üçün bu addım atdıqlarını söyləyib.

Qeyd edək ki. sabah keçiriləcək "Neftçi" - HİK qarşılaşması saat 21:00-da başlayacaq.

