Müğənni Manaf Ağayev sosial media hesabında həmkarı Gülay Zeynallı ilə foto paylaşıb.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, həmin fotoya izləyicilərdən biri "Kamil hara baxırsan?" sualını ünvanlayıb. Çox keçmədən Kamil Zeynallı həmin izləyicinin cavabını sərt şəkildə cavab verib:

"Başın qaçıb deyəsən... Şərəfsiz, gördüklərin sənət adamlarıdırlar. Toy aparırlar. Öz ailəndən xəbərin varmı?"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.