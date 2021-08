Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) müvafiq yanğın-xilasetmə qüvvələrinin növbəti qrupu ötən gün qardaş Türkiyəyə yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğınsöndürənlərimiz bu gün Türkiyəyə çatıb. FHN-ə məxsus yardım maşınları Türkiyənin Rizə şəhərində böyük coşqu ilə qarşılanıb.

Sosial medianın Türkiyə seqmenində bununla bağlı çoxsaylı paylaşımlar edilib. Bu paylaşımlardan birini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.