Fatih Portakal azərbaycanlı yanğınsöndürənlərə belə TƏŞƏKKÜR ETDİ - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, Türkiyədə baş verən meşə yanğınlarının söndürülməsi və daha geniş miqyas almasına imkan verilməməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) müvafiq yanğın-xilasetmə qüvvələri Türkiyəyə göndərilib.

Türkiyəli məşhur aparıcı Fatih Portakal Azərbaycanın Türkiyəyə dəstəyindən danışıb.

Aparıcı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə söhbət edərək onlara təşəkkürünü bildirib.

Həmin videonu təqdim edirik:

