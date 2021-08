Müdafiə Nazirliyi sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Ordusuna məxsus Ural markalı avtomobilin guya Kəlbəcər istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən minaatanlardan atəşə tutulması və itkilərin olması barədə yayılan məlumata münasibət bildirib.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil.

Bildirilib ki, Azərbaycan Ordusunun bütün texnikası tam tərkibdə yerindədir.

