Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərlinin qızı Nigarın toyudur.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənninin övladının şad günü Bakıdakı restoranların birində keçirilir.

Məclisdə şou-biznes nümayəndələri də iştirak edirlər.

Qeyd edək ki, Nigar Türkiyə vətəndaşı Doğanla ailə qurub. Cütlüyün toyu pandemiyaya görə ötən il Türkiyədə baş tutub. Nigar Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində çalışırdı. O, 2019-cu ilin dekabrında Doğanla nişanlanıb.

