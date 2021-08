Biləsuvar rayonunda intihar hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az-ın məlumata görə, rayonun Bəydili kəndində 1995-ci il təvəllüdlü Mahir Mirzəyev özünü asıb.

Hadisənin yarımçıq tikilidə baş verdiyi bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Apa

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.