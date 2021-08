Tokio Olimpiya Oyunlarında daha 18 nəfərin koronavirusa yoluxduğu müəyyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da, oyunlarla əlaqəli şəxslər arasında ümumi yoluxanların sayı 294 nəfərə çatıb.

Həmçinin, iyulun 1-dən Olimpiya Oyunlarına hazırlıq və yarışların gedişində 500 mindən çox koronavirus testi götürüldüyü qeyd edilir.

