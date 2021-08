Güləşçimiz Tokio Olimpiadasında bürünc medal uğrunda erməni ilə mübarizə aparacaq

Tokio Olimpiadasında güləş yarışları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, avqustun 2-də yunan-Roma güləşində 77 və 97, qadın güləşində isə 68 kq-da mübarizəyə start verilib.

Rafiq Hüseynov (77 kq) ilk görüşdə isveçli Aleks Kessidislə qarşılaşıb. İki dünya ikincisinin mübarizəsindən həmyerlimiz qalib ayrılıb. 1:1 hesabıyla yekunlaşan görüşdə güləşçimiz sonuncu xal prinsipinə əsasən 1/4 finala yüksəlib. Bu mərhələdə Rafiqin rəqibi qırğızıstanlı Akjol Mahmudov olub. Qarşılaşma Hüseynovun məğlubiyyəti ilə yekunlaşıb. Ancaq rəqib finala yüksəldiyi üçün pəhləvanımız avqustun 3-də təsəlliverici görüşə çıxıb. Tunisli Lamjed Maafini tam üstünlüklə (11:1) xalçadan məyus yola salan Rafiq bürünc medal görüşünə vəsiqə qazanıb. Bakı vaxtı ilə saat 14:30-da başlayacaq qarşılaşmada rəqib erməni Karapet Çalyan olacaq.



Elis Manolova (68 kq) 1/8 finalda nigeriyalı Blessinq Oborududu ilə üz-üzə gəlib və rəqibinə məğlub olub. Rəqib finala yüksəldiyi üçün təmsilçimiz avqustun 3-də təsəlliverici görüşə çıxıb və Meerim Jumanazarovaya (Qırğızıstan) uduzaraq mübarizəni dayandırıb.

Avqustun 8-dək davam edəcək XXXII Yay Olimpiya Oyunlarında 204 Milli Olimpiya Komitəsindən 11 min atlet idmanın 33 növü üzrə 339 dəst medal uğrunda mübarizə aparır.

