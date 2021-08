Olimpiya Oyunlarının Media Mərkəzində fəaliyyət göstərən jurnalistlər gün ərzində təqribən 300 burger və bir o qədər də pizza sifariş edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Media Mərkəzində müvafiq olaraq Qərb və Şərq mətbəxini təqdim edən iki yeməkxana fəaliyyət göstərir. 24 saat çalışan obyektlərdən birincisi daha populyardır.

Qeyd olunub ki, idman obyektlərində olan yeməkxanalardan bəzilərində sendviç və banan pulsuz verilir.

oxu.az

