Suya tullanma yarışlarında Olimpiya çempionu olan Tom Deylinin asudə vaxtında çəkilən görüntüsü sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılıb. Belə ki, dövrümüzün ən tanınmış idmançılarından biri olan gənc əlində millə toxuculqla məşğul olub.

Metbuat.az bildirir ki, idmançı bu hobbisini gizlətmir, hətta toxuculuqla bağlı “Instagram” hesabı da var.

Qeyd edək ki, Tom Deyli Rio-de-Jeneyro Olimpiadasının gümüş, Tokio Olimpiya Oyunlarının isə qızıl medal mükafatçısıdır.

oxu.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.